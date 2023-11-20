Взято під варту харківʼянина, який мріяв про захоплення східного регіону України

У Харкові затримали чергового пропагандиста «руского міра», який чекав на захоплення України. 54-річний харків’янин на власних сторінках у соцмережах прославляв і виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисник поширював матеріали, у котрих підтримував російську армію та путіна. Також у своїх публікаціях агітатор писав, що хоче аби рф швидше захопила Україну.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання пропагандиста, де виявили мобільний телефон та флешку з матеріалами ворожої пропаганди.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників».

Після оголошення підозри, зловмисник переховувався від слідства та намагався втекти до рф, проте оперативники встановили його місцезнаходження і затримали.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 01.01.2024 включно.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Агентство Телевидения Новости