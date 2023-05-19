У Чугуївському районі чоловік вбив знайомого та викинув тіло у зливну яму

Вбив знайомого та викинув тіло у зливну яму: слідчі повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району 18 травня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця села Мосьпанове про те, що він виявив в каналізаційній ямі на подвір’ї мертву людину.

Під час попереднього огляду експерт встановив, що на тілі померлого є ознаки насильницької смерті у вигляді травми голови.

Під час проведення першочергових слідчо-розшукових дій за кілька годин працівники карного розшуку викрили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 52–річний місцевий житель, який мешкає неподалік від місця події.

Агентство Телевидения Новости