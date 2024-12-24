Кримінал
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У Харкові чоловік намагався зарізати товариша

У Харкові чоловік намагався зарізати товариша

У Холодногірському районі Харкова поліція затримала зловмисника за спробу вбивства знайомого. Між чоловіками під час розпивання спиртних напоїв сталася побутова сварка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході конфлікту зловмисник завдав 44-річному товаришу по чарці кілька ножових поранень. Потерпілого доставили до лікувального закладу, де лікарям вдалося його врятувати.

За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали 48-річного жителя Харкова.

Слідчі відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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