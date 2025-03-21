У Харкові чоловік поцупив велосипед: злодія затримали патрульні

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки велосипеда.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

20 березня ввечері, близько 18-ї години, під час патрулювання Київського району, патрульні отримали виклик про крадіжку на вулиці Шевченка. Заявниця повідомила, що невідомий чоловік намагався перерізати трос-замок припаркованого велосипеда.

Прибувши на місце події, поліцейські помітили чоловіка, який вів велосипед поряд з собою. Побачивши патрульних, той помітно занервував, різко змінив напрямок руху, після чого кинув велосипед неподалік від місця, де його було пристебнуто.

Інспектори зупинили громадянина та перевірили його документи. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік, ймовірно, вчинив крадіжку велосипеда, використовуючи спеціальний інструмент для перерізання трос-замка, який мав при собі.

Під час спілкування з поліцейськими він зізнався у скоєному.

Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости