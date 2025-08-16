У Харкові чоловік поранив ножем поліцейського та трьох співробітників ТЦК

Суд обрав запобіжний захід для 36-річного чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК у Харкові. Зловмисника взяли під варту без права внесення застави, постраждалим надають медичну допомогу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 14 серпня близько 22:15 у Харкові поліцейський спільно з працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку.

Надалі нападник по черзі завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одному – ножем у голову та руку, іншому – у голову та підключичну ділянку, ще одному – в область тулуба.

Нападник втік дворами та намагався сховатися. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова 36-річному чоловіку повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України), та закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

