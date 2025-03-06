У Харкові чоловік викрадав з торгових центрів цигарки та алкоголь: чоловіку повідомлено про підозру

Протягом двох місяців до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надходили повідомлення про скоєння крадіжок у торгових центрах міста.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинів причетний 60-річний чоловік, який раніше неодноразово був засуджений за крадіжки. Він заходив до різних торгових центрів Харкова та викрадав цигарки й дорогий алкоголь.

Слідчі з’ясували, що правопорушник скоїв 14 крадіжок завдавши збитків на понад 50 000 гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости