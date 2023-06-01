Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:25
Просмотров: 127

У Харкові директорка підприємства намагалася незаконно заволодіти бюджетними коштами

У Харкові директорка підприємства намагалася незаконно заволодіти бюджетними коштами

Прокурори спільно з детективами БЕБ викрили директорку підприємства на спробі заволодіння бюджетними коштами на суму майже 1,3 млн грн

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці товариства з обмеженою відповідальністю за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниця одного з підприємств м. Харкова у 2020 році розробила злочинний план з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах, що належать державі.

Вона склала та подала до контролюючого органу податкову декларацію з податку на додану вартість підприємства за 2020 рік, в якій незаконно та безпідставно зазначила суму, яка нібито підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок ТОВ.

Сума сягнула майже 1,3 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 