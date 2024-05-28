У Харкові підрядник заробив на ремонті школи зайвих 200 тис. грн: втрутилася прокуратура

Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури Харкова до ТОВ про стягнення безпідставно сплачених коштів на суму майже 200 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у вересні 2021 року підприємство взяло на себе зобов’язання провести капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території однієї із загальноосвітніх шкіл, розташованих в Індустріальному районі Харкова, про що було укладено відповідний договір з органом місцевого самоврядування.

Однак підрядником було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме завищено трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт на майже дві тисячі людино-годин. На підставі цих документів на рахунок підприємства надлишково перераховано майже 200 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків Харківській міській територіальній громаді.

Рішенням Господарського суду Харківської області позов окружної прокуратури задоволено – державний бюджет буде поповнено на вказану суму. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости