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У Харкові п’яний чоловік відлупцював матір: горе-боксеру винесли заборонний припис

У Харкові п’яний чоловік відлупцював матір: горе-боксеру винесли заборонний припис

Нецензурно лаявся та побив матір: поліція Харкова відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що під час сімейної сварки 53-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, нецензурно лаявся та завдав 76-річній жінці тілесних ушкоджень.

Поліцейські винесли щодо зловмисника терміновий заборонний припис щодо зобов’язання заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 2 зібрали матеріали, які внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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