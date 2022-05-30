Криминал
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30.05.2022 20:18
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У Харкові росіянин з підробним українським паспортом торгував наркотиками

У Харкові росіянин з підробним українським паспортом торгував наркотиками

За даними слідства, 2 квітня 2022 року під час перевірки на харківському блокпосту у чоловіка вилучено пакунок з амфетаміном у великому розмірі. Встановлено, що чоловік є росіянином, який незаконно придбав паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон з власними фотографіями. Ці документи чоловік використовував для підтвердження його права на «законне» перебування на території України. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також встановлено, що, незаконно перебуваючи в України, зловмисник збував наркотики мешканцям Харкова.

У ході обшуку за місцем мешкання чоловіка виявлено та вилучено наркотики і психотропи: амфетамін, канабіс, трамадол, PVP та мефедрон.

Після затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України йому повідомлено про підозру та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Салтівською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного громадянина РФ за фактами незаконного збуту наркотичних засобів та використання завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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