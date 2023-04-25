Кримінал
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25.04.2023 14:39
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У Харкові викрили інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії

У Харкові викрили інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії

Кіберфахівці СБУ встановили, що 55-річна мешканка Харкова розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали, де виправдовувала збройну агресію росії проти України та визнавала її правомірною. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітаторка використовувала сторінку у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники».

У цих матеріалах харків’янка виправдовувала збройну агресію рф проти України, визнавала її правомірною, а також підтримувала загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїй сторінці зловмисниця публічно закликала до підтримки збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора та до співпраці з ними.

Один з поширених жінкою дописів містив наступне: «Харьков — русский город! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой».

Колаборантка на просторах інтернету виправдовувала збройну агресію рф проти України. Так, вона зробила репост публікації, в якій зазначалось: «Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури у колабораціонізмі повідомлено про підозру 55-річній жінці (ч. 1 ст. 111-1 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Триває досудове розслідування.

Викриття і документування протиправної діяльності відбувалося за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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