У Харкові затримали чоловіка за спробу збуту метадону

Оперативники відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 виявили на вулиці Миру 51-річного чоловіка.

Він мав при собі 12 пакунків з наркотичною речовиною «метадон», повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.Речові докази вилученні та направлені на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости