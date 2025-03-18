У Харкові затримали організатора каналу втечі ухилянтів разом із клієнтами

Служба безпеки ліквідувала нову схему ухилення від мобілізації на Харківщині. За результатами комплексних заходів затримано організатора каналу, жителя передмістя Харкова. Задокументовано, що зловмисник підшукав сімох чоловіків призовного віку, які планували втекти за кордон в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Вартість послуги з одного ухилянта становила 7 тис. доларів. У цю суму входила підготовка повного «пакету послуг», зокрема детальний маршрут втечі до сусідньої країни, квитки на потяг до Ужгорода та фіктивні медичні направлення, які нібито дають можливість уникнути мобілізації під час переміщення територією України.

За бажанням, клієнт міг скористатись «розширеним сервісом», де за додаткові 1100 доларів його обіцяли супроводжувати вже на території країни Європи.

У ході комплексних заходів оперативники СБУ та слідчі Нацполіції задокументували одержання організатором каналу першої частини обумовленої суми. Під час отримання другого траншу – 48 600 доларів, зловмисника затримали «на гарячому».

Крім грошей у нього було вилучено копії документів тих чоловіків, які готувалися незаконно перетинати кордон, їхні медичні направлення, а також квитки на потяг.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одночасно на залізничному вокзалі співробітники СБУ зупинили сімох чоловіків, які планували скористатися незаконним каналом виїзду за кордон. Вирішується питання щодо юридичної кваліфікації їхніх дій та притягнення до передбаченої відповідальності.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми.

Агентство Телевидения Новости