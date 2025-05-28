Кримінал
Перейти к списку новостей
28.05.2025 16:52
Просмотров: 175

У Харкові затримали шахрая: видурив у жінки годинник

У Харкові затримали шахрая: видурив у жінки годинник

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку у вчиненні шахрайства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

1 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 звернулася мешканка Основ`янського району. Вона повідомила, що біля одного з супермаркетів міста незнайомець взяв у неї годинник «Apple» та зник у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили, що до заявниці підійшов чоловік та попросив її смарт-годинник нібито в оренду та пообіцяв принести гроші наступного дня. Будучі введеною в оману, жінка добровільно віддала незнайомцю свій годинник, після чого він пішов у невідомому напрямку.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік 1990 року народження.

В ході розслідування кримінального провадження слідчі встановили, що фігурант вводив в оману жителів міста Харкова. Таким чином він заволодів трьома ноутбуками, планшетом, смарт-годинником, кількома бездротовими навушниками на загальну суму близько 127 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 