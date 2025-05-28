У Харкові затримали шахрая: видурив у жінки годинник

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку у вчиненні шахрайства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

1 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 звернулася мешканка Основ`янського району. Вона повідомила, що біля одного з супермаркетів міста незнайомець взяв у неї годинник «Apple» та зник у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили, що до заявниці підійшов чоловік та попросив її смарт-годинник нібито в оренду та пообіцяв принести гроші наступного дня. Будучі введеною в оману, жінка добровільно віддала незнайомцю свій годинник, після чого він пішов у невідомому напрямку.

Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік 1990 року народження.

В ході розслідування кримінального провадження слідчі встановили, що фігурант вводив в оману жителів міста Харкова. Таким чином він заволодів трьома ноутбуками, планшетом, смарт-годинником, кількома бездротовими навушниками на загальну суму близько 127 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости