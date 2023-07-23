Кримінал
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У харківському метро затримали підозрюваного у наркозлочинах, який перебував у розшуку

У харківському метро затримали підозрюваного у наркозлочинах, який перебував у розшуку

Працівники поліції Харківщини упродовж доби забезпечили реагування на 1321 звернення громадян, що зателефонували на спецлінію 102.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3458 транспортних засобів.

На станції метро «Метробудівників» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 42-річного чоловіка, який розшукується відділом поліції у місті Ірпінь Бучанського РУП ГУНП в Київській області за вчинення наркозлочинів. Повідомлено ініціатору розшуку.

Поліцейські склали три адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8548 воєнних злочинів, з яких  найбільше 7802 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 677 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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