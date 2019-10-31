У жителя Изюма в электричке грабитель отобрал более 11 тысяч гривен
В электричке сообщением «Изюм - Левада - Харьков» ограбили мужчину.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 октября в полицию Изюма поступило сообщение от 43-летнего местного жителя.
Пострадавший заявил, что во время движения электропоезда неизвестный силой отобрал у него пакет с телефонами и деньгами.
После этого злоумышленник скрылся.
Полицейские выяснили обстоятельства преступления и составили портрет нападавшего и установили личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 21-летний житель Балаклейского района.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.