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У колонії під Харковом вбивця зі спільниками організував наркобізнес

У колонії під Харковом вбивця зі спільниками організував наркобізнес

В одній з колоній Харківщини 34-річний харків’янин, який відбуває покарання за вбивство, організував схему збуту наркотиків і психотропів. До справи залучив ще трьох громадян, один із них також перебував у місці позбавлення волі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, зловмисники продавали «товар» через мережу підпільних Інтернет-магазинів. Після одержання замовлень залишали «продукцію» для покупців у так званих «закладках» або під виглядом харчових продуктів та побутових речей відправляли поштою в інші регіони.

Встановлено, що організатором злочинного наркоугруповання був 34-річний житель Харкова, який відбуває покарання у місцевій виправній колонії за умисне вбивство. До протиправної діяльності він залучив спільників, серед яких деякі мають судимості за різні злочини.

Кожен з учасників угруповання виконував заздалегідь обумовлені функції – кур’єрів, фасувальників, «операторів» інтернет-магазинів. Зловмисники мали навіть власну «службу безпеки», яка силою вирішувала спірні питання з наркозалежними клієнтами.

Одночасно було проведено 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження, місцях зберігання та збуту наркотиків, а також у виправній колонії. У результаті спецоперації затримано чотирьох учасників злочинного угруповання, які продавали важкі наркотики та психотропи, у тому числі альфа-ПВП, мефедрон, амфетамін.

Під час обшуків вилучено близько кілограма наркотичних та психотропних засобів, фасувальне обладнання, гроші, одержані злочинним шляхом, банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності, мобільні телефони із доказами вчинених злочинів.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру за чч. 2 і 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою).

Вони перебувають під вартою, їм загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до діяльності наркоугруповання.

Агентство Телевидения Новости

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