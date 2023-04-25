У Куп’янську викрито чергову колаборантку, яка працювала у відділі охорони здоров’я при окупантах

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 56-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Куп’янська місцева мешканка добровільно надала згоду представникам зс рф та окупаційної адміністрації на призначення на посаду «и. о. специалиста отдела здравоохранения ВГА Купянского района Харьковской области», повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Колаборантка займалась підготовкою службової документації та виконувала доручення керівника відділу.

Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо її оголошення в розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводиться спільно з дізнавачами Куп’янського РВП ГУНВ в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Агентство Телевидения Новости