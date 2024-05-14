У прикордонній громаді Харківщини окупанти застрелили мирного жителя

14 травня прокуратура розпочала два кримінальні провадження щодо скоєння воєнних злочинів російською армією у прикордонній громаді на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні у селі Стариця Вовчанської громади російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного жителя.

Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

У населеному пункті тривають бойові дії.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости