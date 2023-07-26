У росії українця посадили на 22 роки за вибух на залізниці в Брянській області

У росії сантехніка зі Слов’янська Сергія Белавіна засудили до 22 років колонії у справі про вибух на залізниці у Брянській області РФ, який стався 9 липня 2022 року на перегоні Робчик – Піщанка.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Слідчий комітет рф.

Слідство стверджує, що Сергій Белавін – громадянин росії та України, який у 2019 році «був завербований представниками Головного управління розвідки України і за грошову винагороду увійшов до складу організованої групи під їхнім керівництвом».

За твердженням Слідкому рф, із 2019 до 2021 року Белавін в Україні «пройшов навчання терористичній діяльності, організоване спецслужбами України, де отримав навички поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями, керованими по радіоканалу, знання про тактику ведення розвідки, конспірації, збору та передачі інформації».

Слідчі переконали суд, що в червні 2022 року Белавін прибув до росії, відшукав схованку з вибуховими речовинами, виготовив вибуховий пристрій з дистанційним керуванням, встановив його на залізничну колію поблизу села Робчик і підірвав 9 липня, коли там ішов вантажний потяг із Білорусі.

Російський суд визнав Бєлавіна винним у скоєнні злочинів.

Йому призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 800 тисяч рублів.

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