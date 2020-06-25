Убегая, выбросил деньги и оставил ребенка: в Харькове будут судить полицейского, получившего взятку в центре города

В Харькове в суд направлено обвинительное заключение в отношении подполковника, старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского ОП ГУНП в Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его обвиняют в получении неправомерной выгоды (взятки), сопряженной с вымогательством,

Напомним, как сообщалось, установлено, что 20 января 2020 года указанный полицейский получил взятку в размере 1500 долларов США от частного предпринимателя. За эти деньги оперуполномоченный должен был «закрыть глаза» на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и строительство незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Задержали злоумышленника правоохранители возле магазина "Ведмедик" на площади Конституции. Получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался покинуть место происшествия, но был заблокирован оперативными сотрудниками, он заехал на тротуар и мимо пешеходов поехал до центрального входа в Харьковский городской совет.

Злоумышленника продолжили преследовать правоохранители. Пытаясь избавиться от денег, полицейский на ходу выбросил их в окно. Однако во время погони автомобиль злоумышленника столкнулся с автомобилем правоохранителей и был заблокирован, после чего подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней сидел его 8-летний ребенок, и побежал по площади Павловской.

В сквере полицейского догнали и задержали.

Выброшенные вещдоки - деньги - собрали очевидцы происшествия и передали правоохранителям.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости