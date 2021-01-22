Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 83

Убийство в Чугуеве: мужчина забил палкой свою мать до смерти

Убийство в Чугуеве: мужчина забил палкой свою мать до смерти

Жителя Чугуевского района полицейские разоблачили в убийстве собственной матери.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 49-летний мужчина до смерти забил женщину палкой.

20 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном и частных домов города Чугуева обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого. Им оказался безработный сын погибшей.

Установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта он до смерти забил деревянной палкой 81-летнюю больную женщину, прикованную к постели.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 