Убийство в Чугуеве: мужчина забил палкой свою мать до смерти

Жителя Чугуевского района полицейские разоблачили в убийстве собственной матери.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 49-летний мужчина до смерти забил женщину палкой.

20 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном и частных домов города Чугуева обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого. Им оказался безработный сын погибшей.

Установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта он до смерти забил деревянной палкой 81-летнюю больную женщину, прикованную к постели.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости