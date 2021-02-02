Украинским водителям присылают фальшивые штрафы: новая схема интернет-мошенничества

Украинским водителям присылают поддельные протоколы о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Липовые уведомления отправляют через интернет.

Мошенники скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные протоколы о штрафах. Ссылки в письме ведут на фальшивый сайт электронного кабинета водителя, сообщает "Сегодня".

Так, например, киевлянин Андрей Бондаренко получил на электронную почту штраф за превышение скорости. Когда начал разбираться с оплатой, очень удивился:

"Был переход в личный кабинет водителя, чтобы сразу оплатить штраф. А меня тогда не было в стране, я физически не мог ничего нарушить. Хотел написать жалобу, но ничего не нажималось. Я сделал вывод, что это сайт аферистов".

Для того, чтобы не попасться в ловушку аферистов, нужно внимательно изучать письма. Специалисты по кибербезопасности советуют проверять даже официальные уведомления. Если по ссылке нет фото- или видео-доказательства нарушения – это уже тревожный сигнал. Кроме того, нужно обращать внимание на адрес самого сайта.

"Адреса официальных сайтов заканчиваются на "gov.ua". Если есть что-то еще в конце – это может быть частный сайт, созданный мошенником. Поэтому на такие сайты не следует обращать внимания. В любом случае, прежде чем где-либо вводить свои реквизиты, нужно тысячу раз проверить, на реальном ли вы сайте", – рассказала эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

С начала 2021-го известны уже пять случаев обмана водителей. Сколько пострадало людей на самом деле – неизвестно.

Чтобы уберечь украинских водителей от мошенничества, в полиции советуют перед тем, как отправлять деньги, проверить наличие санкции в базе.

Агентство Телевидения Новости