Українець модифікував своє авто «тютюновим» фільтром

Волинянин приховано віз до Польщі сигарети у порожнині для повітряного фільтру та під сидіннями.

Прикордонники Львівського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Угринів» в автівці «Опель» української реєстрації виявили приховані сигарети. 31-річний чоловік прямував до сусідньої країни прихопивши з собою 300 пачок сигарет, які засунув під сидіння та сховав під капотом – замість повітряного фільтра.

Сигарети, оцінені майже у 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили.

Источник: dpsu.gov.ua

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