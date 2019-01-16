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За изнасилование 7-летней девочки педофил получил тюремный срок

За изнасилование 7-летней девочки педофил получил тюремный срок

В Харьковской области приговором Дергачевского районного суда  67-летний местный житель признан виновным в развращении и изнасиловании малолетних (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в конце июля 2016 года мужчина пригласил к себе домой двух 7-летних девочек, которые играли возле его дома. 

Мужчина пообещал угостить детей печеньем и конфетами. Он и раньше угощал девушек сладостями, поэтому они без страха пошли к нему.

Заманив детей в дом, злоумышленник играл с девушками в развращающие игры. А потом закрылся в комнате одной из них и изнасиловал.

Суд приговорил злоумышленника к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи – к 15 годам лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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