За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські «КАБи» на Запоріжжя

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував у Запоріжжі.

Як встановило розслідування, він коригував повітряні атаки рф по прифронтовому місту та «зливав» окупантам маршрути руху Сил оборони у напрямку передової.

За матеріалами справи, агентурні завдання ворога виконував 22-річний колишній строковик, який раніше проходив службу в одному із військових гарнізонів України.

Навесні 2024 року він демобілізувався та оселився у Запоріжжі. Згодом його дистанційно завербував співробітник 316-го розвідцентру російського гру (пункт базування – м. Севастополь).

У поле зору воєнної розвідки рф чоловік потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині регіону та співпрацюють з агресором.

В обмін на співпрацю демобілізованому пообіцяли «швидкі заробітки».

Спочатку агент виконав «тестове» завдання – передав окупантам геолокації військової частини, в якій проходив строкову службу.

Після цього зрадник почав обходити Запоріжжя, щоб фотографувати оборонні об’єкти, фіксувати їхні координати, а потім «звітувати» куратору.

Також він стежив за бронетехнікою Сил оборони, яка рухалась у напрямку південного фронту.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у вересні 2024 року біля оборонного об’єкта, де він «звіряв» координати потенційної цілі, по якій ворог планував застосувати керовану авіабомбу.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14969

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