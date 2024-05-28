За матеріалами СБУ Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука, який фінансував рупори кремля в ЄС

За матеріалами Служби безпеки України і Офісу Генерального прокурора, у співпраці з Офісом Президента України та контррозвідкою Республіки Чехія, Євросоюз запровадив санкції щодо Віктора Медведчука, який фінансував інформаційно-підривну діяльність кремля на території ЄС.

За даними слідства, для проведення інформдиверсій кум путіна створив у Празі власну медіакомпанію «Voice of Europe». Її очолив його соратник, колишній генеральний продюсер телеканалу «112» Артем Марчевський.

Зарубіжний проєкт Медведчука був спрямований на європейську аудиторію, де він масово поширював російську пропаганду та фейки про війну в Україні.

Насамперед мова йде про дискредитацію Сил оборони та виправдовування воєнних злочинів рашистів проти цивільного населення нашої держави.

Розповсюдження деструктивного контенту здійснювали з інтернет-порталу «Voice of Europe» та її власного YouTube-каналу.

Також Медведчук використовував власну медіакомпанію для інформпідтримки та фінансування проросійських політпроектів на території Євросоюзу.

Пік такої «активності» зафіксований напередодні виборів до Європарламенту, що мають відбутися у червні цього року.

Використовуючи «Voice of Europe», кремль намагався вплинути на хід передвиборчого процесу, щоб «завести» до законодавчого органу ЄС проросійських політиків.

У такий спосіб москва планувала розширити власні можливості щодо розхитування суспільно-політичної ситуації в Європі та дискредитації України перед міжнародною спільнотою.

У березні, завдяки спільним заходам СБУ та західних партнерів, Міністерство закордонних справ Чехії включило Медведчука, Марчевського та їхню компанію «Voice of Europe» до національного списку санкцій.

Наразі запроваджені для них обмеження для поширюються по всій території Євросоюзу.

Відповідні санкції передбачають заборону на в’їзд і транзит через ЄС, а також замороження фінансових активів поплічників кремля у європейських країнах.

Нагадаємо, що у середині травня цього року Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок, який працював на інший прокремлівський політпроєкт Медведчука під назвою «Другая Украина».

Наразі, у рамках кримінального провадження, СБУ продовжує комплексні заходи для притягнення усіх винних до відповідальності.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12055

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