За обстріли ядерної установки у Харкові судитимуть генерал-полковника рф та чотирьох його підлеглих

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно пʼятьох російських військовослужбовців за фактами порушення законів та звичаїв війни й екоциду, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ст. 441 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вони віддавали накази на здійснення обстрілів Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» та сховище ядерних матеріалів. У 2022 році по цьому ядерному об’єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч» та «Піон». Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки.

Головний фігурант – генерал-полковник, на той момент – діючий командувач Західного військового округу зс рф, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ. Наступні обвинувачені по військовій ієрархії – два генерали: командувач 6-ою загальновійськовою армією та командувач 6-ю армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Також серед фігурантів російські полковники: командувач 45-ю артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ою гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою.

Очільники військових формувань та підрозділів, виконуючи незаконне розпорядження командувача Західним військовим округом, віддали наказ підпорядкованим їм підрозділам зс рф, які зайняли позиції у населених пунктах, полях та лісосмугах, розташованих у прилеглих до м. Харкова районах на території Харківської області, Бєлгородської області, аеродромів Курськ та Вороніж рф, здійснювати обстріли та бомбардування ХФТІ.

Відповідно до комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд гривень. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Київському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости