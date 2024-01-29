За підтримку рф та вихваляння путіна медсестрі з Харкова загрожує до 5 років тюрми

У Харкові жінка підтримувала дії військових зс рф в Україні. Обвинувачена, яка працює медсестрою в одній з харківських лікарень, у вільний час у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» публікувала дописи на підтримку держави-агресорки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема, жінка опублікувала фото президента рф з підписом «Я за борьбу с нацизмом на Украине! Владимир Путин, мы вас не бросим, только вперед!», скріншот із зображенням російського військового із закликом «Поддержим наших», а також фото з триколором, додавши, що вона «за путина».

У дописах, поширених обвинуваченою, військові державі-агресорки представлені «героями-освободителями», які «делают бравое дело».

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно харків’янки за фактом виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Жінку судитимуть у Валківському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости