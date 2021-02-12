Задержаны участники группировки, запугивавшей людей на Харьковщине и в других регионах страны

В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала деятельность «силового крыла» межрегиональной преступной группировки, участники которой запугивали и терроризировали людей в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, и Полтавской областях.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, их предводителя, криминального авторитета по прозвищу «Ариец», силовики задержали еще в апреле 2020 года. Но после этого часть участников продолжила криминальную деятельность. Фигуранты, входившие в состав «силового крыла» банды, занимались систематическим вымогательством денег у граждан, путем угроз физической расправы и поджога имущества.

Так, было задокументировано, что злоумышленники требовали 70 тыс. долларов от финансового консультанта в сфере ИТ-технологий. За эту сумму фигуранты «гарантировали» мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.

В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости