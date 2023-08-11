Заочно судитимуть ексслідчу Куп’янської поліції, яка погрожувала місцевим мешканцям вивезти їхніх дітей до Білгорода

Колишня слідча відділення №2 слідчого відділу Куп’янського РВП ГУНП в області добровільно пішла працювати на ворога. У серпні минулого року, перебуваючи у смт Великий Бурлук, вона обійняла посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» в окупаційному правоохоронному органі.

Крім своїх нових «обов’язків» за російським законодавством, колаборантка встигала разом з окупантами їздити до місцевих мешканців для проведення «профілактичних бесід», повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

У середині серпня вона приїхала до села Заміст Куп’янського району та провела незаконний обшук у будинку, де мешкала жінка з трьома неповнолітніми дітьми. Колаборантка наголосила на тому, що дітей необхідно буде 1 вересня привести до місцевої школи на навчання, яке відбуватиметься російською мовою за освітніми стандартами рф. У разі відмови «правоохорониця» пригрозила, що дітей буде вивезено до м Бєлгород рф.

Встигала «поліціянтка» погрожувати і підприємцям. Приїхавши до місцевого магазину продовольчих товарів у смт Великий Бурлук, вона повідомила, що власник зобов’язаний стати на облік в окупаційній податковій інспекції м. Куп’янська для подальшого здійснення підприємницької діяльності. Поплічниця ворогів погрожувала підприємцю конфіскацією приміщення магазину та продукції.

Вже на початку вересня колаборантка отримала нову посаду від окупантів та стала «старшим дознавателем группы дознания Пункта полиции №3 (дислокация пгт Великий Бурлук)».

Проте перед деокупацією Харківщини обвинувачена втекла на територію рф. Нині вона перебуває у розшуку.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейської за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Її судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости