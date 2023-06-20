Заробила на американці 13 тисяч доларів: жительку Харкова судитимуть за шахрайство

У жовтні 2020 року обвинувачена познайомилась в інтернеті з чоловіком, який мешкає у США. Шахрайка видавала себе за іншу особистість та повідомляла про себе неправдиву інформацію щодо анкетних даних, зовнішності тощо.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Щоб переконати чоловіка у тому, що вона є реальною особистістю, жінка відправила йому фото свого паспорта. Щоправда, перед цим відредагувала зображення документа, зменшивши собі вік та замінивши своє фото на фото однієї з українських блогерок, взяте з інтернету.

Використовуючи психологічні прийоми та емоційні маніпуляції, жінка «завоювала» довіру чоловіка.

Під час спілкування шахрайка під різними надуманими приводами виманювала гроші у потерпілого, розповідаючи історії про те, що її матір нібито терміново потребує грошей на лікування, про начебто необхідність придбання квитків, оформлення документів та оренди квартири.

Приблизно за пів року обвинувачена встигла «заробити» майже 13 тисяч доларів США.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Агентство Телевидения Новости