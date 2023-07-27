Затримали інформатора рф, який повідомляв окупантам дані про польоти бойових гелікоптерів ЗСУ над Куп’янськом

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини. Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп’янському районі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Найбільше ворога цікавили напрямки польотів армійської авіації ЗСУ, зокрема ударних вертольотів. Також він передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту.

Крім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об’єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян.

За даними слідства, російським інформатором виявився місцевий житель, який був «на зв’язку» з бойовиком одного з окупаційних угруповань рф на східному фронті.

Отримані розвіддані ворожий поплічник передавав своєму «контактеру» у закритий чат в одному з популярних месенджерів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости