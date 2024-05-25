Завдяки втручанню прокуратури підприємство на Харківщині поверне надмірно отримані гроші

Суд задовольнив позовну заяву керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю щодо повернення необґрунтовано отриманих коштів у сумі понад 350 тис. гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2019 році між відділом освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради Харківської області та ТОВ укладено договір на постачання природного газу для закладів освіти.

Надалі сторони уклали додаткові угоди, якими тричі внесені зміни вартості одиниці газового палива за 1000 метрів кубічних в сторону збільшення загалом на 33%.

Проте вказані зміни були необґрунтованими. Підприємство не надало документи, що підтверджують коливання ціни газу в сторону збільшення.

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися виключно у випадках, визначених ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме за п. 2 ч. 4 наведеної норми – у випадку коливання цін на ринку товару чи то у бік збільшення, чи у бік зменшення, що надає сторонам право змінювати умови договору щодо ціни товару, при цьому не більше ніж на 10% та не збільшуючи загальну суму договору.

У грошовому еквіваленті ТОВ надмірно отримало понад 350 тисяч гривень.

Вказані порушення законодавства стали підставою для звернення прокурора до суду.

Господарський суд Миколаївської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости