Завкафедри харківського університету вимагав 10 тис. доларів за вступ до вишу

У Харкові завідувач кафедри одного з університетів вимагав гроші за безперешкодний вступ на навчання для здобуття вищої освіти. У червні цього року, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до вишу, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У суму 10 тис. доларів, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами обвинуваченого, входила «підтримка» під час вступної кампанії та вирішення усіх «проблемних питань». Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання ним від чоловіка зазначеної суми коштів.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідувача кафедри одного з вишів за фактом прийняття обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Обвинуваченого судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости