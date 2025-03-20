Заволодіння понад 15 млн грн у ХОВА при закупівлі продуктів для населення: справу скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською обласною військовою адміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Про це повідомляє Національне Антикорупційне бюро України.

Як встановило слідство, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів. Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

У грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у Національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності. З метою уникнути викриття злочину, посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання. Врешті-решт продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду.

Серед обвинувачених:

керівниця апарату Харківської ОВА;директорка ТОВ та її заступник;директор регіонального управління ТОВ.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Агентство Телевидения Новости