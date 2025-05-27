Завозили як авто для ЗСУ, а продавали на OLX: в Україні викрили шахраїв із «гуманітаркою»

На Тернопільщині судитимуть групу ділків, які під виглядом допомоги військовим ввозили авто без податків, а потім спокійно продавали їх онлайн за тисячі доларів. Бюджет недоотримав понад 3 мільйони гривень.

У Тернопільській області на лаву підсудних потраплять учасники злочинної групи, які вигадали схему «благодійного» імпорту авто з Європи. Замість передачі транспорту підрозділам ЗСУ – продавали його на OLX і Auto.ria.

Про це повідомляє Blik.ua з посиланням на матеріали прокуратури Тернопільщини.

Слідство встановило, що житель Львівщини організував схему ще у 2023 році. Він налагодив поставки машин, що ввозилися нібито для військових, а насправді – для продажу. До схеми долучились спільники з Тернопільщини та Хмельниччини.

Підроблені листи від благодійних фондів подавали до Львівської митниці. У документах зазначалося, що автомобілі призначені для ЗСУ. Але жодна з 14 ввезених автівок до армії так і не потрапила.

Замість фронту – вторинний ринок. Автівки виставлялися на популярних платформах за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США. Усі кошти осідали в кишенях шахраїв, а бюджет втратив понад 3 мільйони гривень.

«Гуманітарна» схема тривала, доки зловмисників не впіймали на гарячому – під час чергової спроби ввезення авто на Тернопільщині.

«Обвинувальний акт уже передано до суду. Учасники групи нестимуть відповідальність за надання неправдивої інформації органам влади та значні фінансові збитки», – зазначають у Тернопільській обласній прокуратурі.

Джерело: blik.ua

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