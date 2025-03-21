Зловживання на гуманітарній допомозі населенню: справу стосовно екскерівника апарату Харківської ОВА та ще трьох осіб направлено до суду

САП та НАБУ скерували суду обвинувальний акт стосовно екскерівника апарату Харківської ОВА, директора приватного товариства та її заступника, а також директора регіонального управління приватного товариства за обвинуваченням у заволодінні коштами у сумі понад 15 млн грн під час закупівлі обласною військовою адміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб.

У межах досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та приватним товариством укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, що передбачає безоплатну роздачу продукції населенню у прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Діючи відповідно до злочинної схеми, особи підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції, на підставі яких у подальшому АТ «Укрзалізниця» перерахувало приватному товариству понад 15 млн грн.

Лише після того, як стало відомо про наявність кримінального провадження за вказаними фактами зловживань, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про нібито її зберігання на інших складах, хоча насправді її взагалі не було.

13 лютого 2024 року особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2836

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