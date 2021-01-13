"Звездное небо" за 35 миллионов оказалось в три раза меньше, чем за него заплатили? Праздничная иллюминация – в центре скандала

Праздничная иллюминация под названием "Звездное небо" в Харькове на улицах Сумской и Пушкинской появилась накануне 2020 года. Она обошлась городскому бюджету в 35 миллионов гривен, что сразу вызвало вопросы со стороны общественности и антикоррупционеров. Ведь только гирлянды стоили от 4 до 24 тысяч гривен, не говоря о стоимости монтажных работ.

Но ни правоохранителей, ни Кернеса с командой заявления общественности не смущали.

Пока же в мэрии признают, что действительно расходы на новогодние городские украшения в Харькове год назад были завышены. И больше такого не будет.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

Принимались решения тендерным комитетом, и то, что я не говорил, это неправда: и тогда, и сейчас я говорил, что есть цены адекватные и цены неадекватные. Когда цена адекватная, я всеми руками за, а когда, на мой взгляд, когда цена завышена, эту оценку должны - не вы и не я, а правоохранители.

Вопрос о реакции правоохранителей стал более актуальным сейчас, когда эксперты Харьковского антикоррупционного центра еще и проанализировали договоры, которые были обнародованы после монтажа новогодних украшений.

Ведь оказалось, что речь идет не просто о так называемой "неадекватной" цене, а о неадекватной цене еще завышенной втрое.

Ведь по документам "Звездное небо" должно было быть в три раза длиннее - 550 метров на Сумской и 950 метров на Пушкинской. В сумме - 1500 метров. То есть, по факту, 1 метр иллюминации обошелся даже не в 24, а в 65 000 гривен.

Евгений Лисичкин, аналитик ХАЦ

В реальності «Зоряне небо» - це 500 метрів дві ділянки, а в тендерній документації це 1500 метрів, тобто втричі. Й зараз, коли пройшли всі проплати, крім ціни неадекватної з`ясувалось, що воно повинно було бути втричі більше по тендерній документації.

Работы по монтажу "Звездного неба" на Сумской и Пушкинской выполняли фирмы "МПК ЕНРГОПОСТАЧ" и "КВТ-ЭЛЕКТРО" соответственно. В первой на звонки корреспондента АТН не ответили, а в "КВТ-ЭЛЕКТРО" заверили, что смонтировали столько гирлянд, сколько планировалось, а вторая часть метража - это провода и фонари, а не сами украшения.

В мэрии объяснили, что такие нюансы договора могут прокомментировать только в профильном Департаменте, но его руководство сейчас в отпуске.

Агентство Телевидения Новости