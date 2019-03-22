Невнимательность пешехода или ошибка водителя? На улице Сидора Ковпака трамвай сбил пенсионера

Улица Сидора Ковпака, остановка трамваев 16-го и 26-го маршрутов. Накануне вечером из вагона вышел пенсионер, он обошел его, чтобы перейти через пути и не заметил, что с правой стороны, во встречном направлении, едет еще один трамвай, который и зацепил мужчину. Светлана работает в киоске, перед которым все произошло. Женщина говорит, пострадавшему повезло, что падая, он не ударился головой о бордюр

Светлана, свидетель

Но трамвай посигналил, я слышала сигнал с киоска. Я услышала удар и трамвай остановился. То есть, как бы, здесь вина, так я думаю, мужчины. Мы смогли оказать только первую помощь, привели его в чувство, мы его умывали, девочка, я так понимаю, кондуктор сбегала в аптеку… нашатыря и «скорая» сразу приехала, и забрали его, и все

А вот Оксана говорит, водитель трамвая очень испугалась и долгое время не могла взять себя в руки.

Оксана, свидетель

Женщина, я так поняла, что она водитель трамвая, пыталась там что-то ему ... привести в себя, но когда он пришлет в себя, она стала не так помогать, как охать ахать «ой-ой-ой, вы, же такой пожилой человек, должны правильно переходит дорогу, вы не знаете правил», но он не отвечал

По словам свидетелей, пострадавший пришел в себя еще до приезда «скорой». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются

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