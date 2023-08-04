Справа судді Тандира: суддя був п'яний і порушив ПДР

ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира, який скоїв смертельне ДТП наприкінці травня. Зокрема, експертизи довели, що суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Державне бюро розслідуваньзавершило досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Нацгвардії наприкінці травня. Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 3 серпня.

Як повідомили у ДБР, за час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. "Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння", - стверджують у відомстві.

Втім, все ж у висновках судових експертиз підтвердили факт алкогольного сп'яніння. Крім того, за результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз було доведено порушення суддею правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення, наголосили в ДБР.

Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту, зазначили в ДБР.

Як повідомлялося, опівночі 26 травня суддя на "Лексусі"збив на смерть на блокпосту нацгвардійця. Загиблому було 23 роки, у нього залишилися дружина та троє дітей.

Джерело: dw.com

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