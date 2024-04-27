Сегодня 08:01
Просмотров: 8
Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у москві
У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф у місті москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.
Аеродром належить мо рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».
Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/3747