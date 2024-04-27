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“Подльот” за 700 мільйонів — уражено новітню РЛС ворога

“Подльот” за 700 мільйонів — уражено новітню РЛС ворога

Група ГУР МО України “Гуси-9” спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР “Чорний ліс” виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 “подльот”.

Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

Радіолокаційна станція “подльот” порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році.

Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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