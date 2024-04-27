Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 117

Вночі Повітряні Сили знищили 21 з 34 ракет

Вночі Повітряні Сили знищили 21 з 34 ракет

У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. (рф);

- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. (рф)

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із ТОТ українського Криму);

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. (рф);

- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

▶ ️До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 6 крилатих ракет «Калібр».

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

27 квітня 2010 року у залі Верховної Ради під час ратифікації «Харківських угод» були бійки
Сегодня 10:19    28
26 квітня 1840 року у Петербурзі вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
Сегодня 10:06    70
За матеріалами СБУ засуджено інформатора російського гру, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині
Сегодня 09:53    79
Памʼять про Чорнобильську аварію не завадила росії погрожувати світу ядерною катастрофою
Сегодня 09:40    92
Окремі республіканці заявляють, що ухвалений на тижні пакет американської допомоги Україні буде останнім, - The Hill.
Сегодня 09:27    100
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 квітня від ДСНС
Сегодня 09:12    112
СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які намагались продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку
Сегодня 09:02    125
“Подльот” за 700 мільйонів — уражено новітню РЛС ворога
Сегодня 08:55    143
Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається з офіційним візитом до США, замість зустрічі з путіним — газета Hürriyet
Сегодня 08:49    123
Україна на восьмому місці у світі за видатками на оборону
Сегодня 08:39    120
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 