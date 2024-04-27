Вночі Повітряні Сили знищили 21 з 34 ракет

У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. (рф);

- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. (рф)

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із ТОТ українського Криму);

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. (рф);

- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

▶ ️До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 6 крилатих ракет «Калібр».

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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