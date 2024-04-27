Поставлена точка в гадании о том, получила ли Украина ракеты ATACMS с дальностью 300 км, верны ли сообщения различных американских СМИ об этом. Украина получила эти ракеты, - это официально подтвердил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на специальном брифинге, состоявшимся в среду под вечер в Белом Доме, посвященном вступлению в силу Закона о помощи Украине, Тайваню и Израилю.

Как заявил Джейк Салливан, президент Байден принял решение о передаче Украине ракет ATACMS в ближайшем пакете помощи еще в феврале. Это решение было принято после того, как россия использовала для атак на украинские города северокорейские ракеты и после того, как на базы Пентагона начали поступать вновь произведенные ракеты. Джейк Салливан объяснил, что военные были озабочены необходимостью иметь на базах Пентагона запас таких ракет, определенный нормативами. Сейчас эта проблема решена – количество ракет на американских базах будет соответствовать нормативам, и будет достаточно ракет, чтобы передавать их Украине – их производство было увеличено.

Джейк Салливан заявил, что президент Байден принял решение предоставить Украине «значительное количество» ракет ATACMS. Точное число Салливан назвать отказался, чтобы не раскрывать «операционные подробности».

Первая партия ракет была передана Украине в мартовском пакете помощи, который президент одобрил 12 марта, и который был профинансирован сэкономленными Пентагоном деньгами. Украина успешно применила эти ракеты для сокрушительного удара по аэродрому в Джанкое 17 апреля. Ракеты ATACAMS присутствуют и в пакете помощи, одобренном президентом в среду.

Условием предоставления ракет, как и другого оружия, остается их использование только для ударов по российским войскам и военным объектам на оккупированной территории Украины.

Салливан сказал, что в течение 2022-2023 годов США в два раза увеличили производство 155-мм снарядов и к концу 2024 года должны увеличить это производство еще в два раза, что позволит полностью обеспечивать и нужды США, и нужды Украины.

Джейк Салливан заявил, что, как уже неоднократно, повторяли американские генералы Милли и Браун, министр обороны Остин, не существует какого-то одного уникального чудо-оружия, которое может обеспечить победу в войне. Успех может обеспечить совокупность различных видов оружия, умноженная на храбрость и стойкость украинских воинов.

Джейк Салливан также сказал, что шестимесячная задержка с американской помощью, произошедшая из-за того, что Конгресс не выделял на нее ассигнования, привела к тому, что Украина испытывала серьезный недостаток в боеприпасах, а это позволило россии достичь тактических успехов, таких, как захват Авдеевки. Тем не менее, Салливан подчеркнул, что только с начала 2024 года украинскими воинами было уничтожено более 250 российских танков и более 700 единиц другой бронетехники.

Советник по национальной безопасности смотрит в будущее с оптимизмом. Он сказал:

«Предстоящий путь будет нелегким. россия продолжит свои атаки на украинскую оборону. Но по причинам, которые я изложил, со временем, по нашим оценкам, положение Украины в этом конфликте улучшится, и мы верим, что Украина может победить и победит.

Как я уже говорил с этой трибуны, никто - ни в этом зале, ни где-либо еще - не должен недооценивать украинский народ, и никто не должен недооценивать решимость президента Байдена, решимость американского народа и решимость двухпартийного большинства в Палате Представителей и Сенате поддерживать Украину».

Джерело: facebook.com/igor.aizenberg.1

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