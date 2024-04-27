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Полиция объявила подозрение замгендиректора «Росатома» — генерал-майору полиции Мулюкину

Полиция объявила подозрение замгендиректора «Росатома» — генерал-майору полиции Мулюкину

Следователи Национальной полиции объявили подозрение заместителю гендиректора «Росатома» — генерал-майору полиции Николаю Мулюкину — министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

По данным следователей, он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением Чернобыльской АЭС.

Это первое подозрение должностному лицу россии такого ранга, Мулюкин лично находился на ЧАЭС.

Его "специалисты" не знали, что делать со станцией во время вывода из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные рф выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и защищавших ее нацгвардейцев

Клименко отметил, что Нацполиции удалось идентифицировать более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС.

Подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34969, https://t.me/uawarinfographics/3559

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