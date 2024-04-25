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Дисциплінарна палата ВРП внесла подання про звільнення судді Тандира

Дисциплінарна палата ВРП внесла подання про звільнення судді Тандира

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя нарешті внесла подання про звільнення судді Макарівського суду Олексія Тандира який маже рік тому вбив нацгвардійця на блокпосту в Києві — Центр протидії корупції.

"ВРП спершу тягнула з відкриття дисциплінарної справи. Потім зупиняла її розгляд, бо члену ВРП Саліхову бракувало часу. Сьогодні Тандир знову розповідав байки, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння.

Схожу манеру обрав захист судді. Мовляв, були непрофесійні дії поліції, а от Тандир нічого не порушив", — заявили у ЦПК.

Втім, члени Дисциплінарної палати ВРП одноголосно вирішили притягнути Тандира до дисциплінарної відповідальності, покаравши суддю звільненням.

Це рішення суддя може оскаржити, після чого подання про звільнення ВРП розгляне у повному складі.

"Впевнені, що рішення могло бути іншим, якби не суспільний розголос. Якби не увага суспільства та журналістів до цієї історії.

Паралельно Святошинський суд Києва продовжує допитувати свідків у рамках кримінальної справи. Нещодавно Тандир здійснив спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО", — підкреслили у ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/145168

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