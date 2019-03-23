В Италии мигрант пытался отблагодарить спасателей наркотиками

В итальянском городе Кремона один из жителей, уроженец Марокко, вызвал спасательную службу из-за проблемы с окном своего дома.

Оно шаталось и при сильном ветре представляло угрозу для окружающих.

Благодаря работе пожарной команды проблема с окном была ликвидирована.

Благодарный марокканец попытался вознаградить спасателей гашишем, однако те сообщили о странном презенте полиции.

Карабинеры, прибывшие на вызов, осмотрели дом мигранта и также обнаружили в нем наркотики.

Теперь мужчине придется отвечать перед Фемидой за хранение и попытку сбыта запрещенных веществ.

Агентство Телевидения Новости