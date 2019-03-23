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В Италии мигрант пытался отблагодарить спасателей наркотиками
В итальянском городе Кремона один из жителей, уроженец Марокко, вызвал спасательную службу из-за проблемы с окном своего дома.
Оно шаталось и при сильном ветре представляло угрозу для окружающих.
Благодаря работе пожарной команды проблема с окном была ликвидирована.
Благодарный марокканец попытался вознаградить спасателей гашишем, однако те сообщили о странном презенте полиции.
Карабинеры, прибывшие на вызов, осмотрели дом мигранта и также обнаружили в нем наркотики.
Теперь мужчине придется отвечать перед Фемидой за хранение и попытку сбыта запрещенных веществ.
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