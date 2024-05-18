У Харкові затримано чоловіка: нападав на продавчинь магазинів

Поліція затримала зловмисника за скоєння двох тяжких злочинів у Харкові.

Чоловік напав на продавчинь магазинів та відібрав матеріальні цінності, щоб уникнути покарання, він змінював одяг, в якому скоював злочини, повідомляє поліція Харківської області.

15 травня до поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що до приміщення магазину по вулиці Академіка Богомольця увійшов невідомий та, погрожуючи фізичною розправою, відкрито заволодів золотою каблучкою продавця.

Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження та розпочали оперативно-розшукові заходи.

17 травня зловмисник зі схожими прикметами увірвався до магазину по вулиці Шевченка та, погрожуючи ножем, заволодів грошима з каси в сумі 3 тисячі гривень.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, сектору кримінальної поліції ХРУП № 1 та відділу поліції № 1 ХРУП № 3, з використанням можливостей кримінального аналізу та УОТЗ ГУНП в Харківській області встановили особу нападника.

Це 35-річний харків’янин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області та інших областей України.

Агентство Телевидения Новости